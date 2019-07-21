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مشفى التوليد الجامعي بدمشق يعلن عن حاجته للتعاقد مع أطباء مختصين وصيادلة

أعلن مشفى التوليد وأمراض النساء الجامعي بدمشق عن حاجته للتعاقد مع أطباء مختصين وصيادلة.


وحدد المشفى في إعلان لها العدد المطلوب من كل اختصاص وهو 10 من اختصاص التخدير و4 من اختصاص العناية المشددة و1 من اختصاص الجراحة البولية و1 من اختصاص قلبية أطفال و4 صيادلة من حملة الإجازة في الصيدلة والكيمياء الصيدلية.


ووفق الإعلان يتم قبول طلبات الراغبين في ديوان المشفى بدمشق.


والهيئة العامة لمشفى التوليد وأمراض النساء الجامعي بدمشق أحدثت عام 1983 وتقدم خدمات توليدية ونسائية وورمية جراحة وعلاجاً مع تأمين ما يلزم من دواء وتحاليل مخبرية وصور شعاعية ونقل دم.