مشفى البيروني الجامعي لمعالجة الأورام يتعرض للقذائف مصدرها مسلحي الغوطة الشرقية !

اعتدت التنظيمات الإرهابية المنتشرة في الغوطة بـ 13 قذيفة على مشفى البيروني وضاحية الاسد السكنية بحرستا في ريف دمشق.





وأفاد مصدر في قيادة الشرطة بأن ارهابيين ينتشرون في الغوطة استهدفوا مشفى البيروني في ريف دمشق بـ 8 قذائف سقطت في محيط المشفى وتسببت بوقوع أضرار مادية.





ولفت المصدر إلى أن الإرهابيين أطلقوا 5 قذائف على محيط ضاحية الأسد ما أدى إلى وقوع أضرار مادية وأضرار في الممتلكات.





وأصيب أمس 3 أطفال جراء سقوط 10 قذائف هاون وصاروخية على ضاحية الأسد السكنية في حرستا مصدرها التنظيمات الارهابية في الغوطة.





وتنتشر في عدد من قرى وبلدات الغوطة مجموعات إرهابية مرتبطة بتنظيم جبهة النصرة تعتدي بالقذائف على الاحياء السكنية في مدينة دمشق وريفها حيث تنفذ وحدات من الجيش العربي السوري عملية عسكرية لاجتثاثها واعادة الأمن والاستقرار إلى الغوطة.





ومنذ تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2401 القاضي بوقف الأعمال القتالية في سورية لمدة 30 يوما اعتدت التنظيمات الإرهابية في الغوطة بأكثر من 283 قذيفة على الاحياء السكنية فى دمشق ومحيطها علما أن قرار مجلس الامن لا يسري على تنظيمات “داعش” وجبهة النصرة والقاعدة وجميع الجماعات الأخرى والكيانات المرتبطة بها.





المصدر: سانا







