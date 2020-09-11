مشروع هارب HAARP الأميركي السري للتلاعب بالطقس السوري

ما يتم تحضيره لسورية في فصل الشتاء خطير جدا، فبعد موجات الحرارة العالية والحرائق والعواصف الترابية، يتم تسويق فكرة الفيضانات والسيول وموجات المد العالي (تسونامي)، ويتم استئجار بعض المنجمين الذين يعملون بالأجرة لتسويق توقعات وتنبؤات بحدوث مثل هكذا كوارث.

مشروع هارب الأميركي للتلاعب بالطقس تم تجربته في أكثر من موقع في سورية، أعاصير مطرية في القامشلي والحسكة أبادت قطعان الأغنام، ضباب اصطناعي لمساعدة المسلحين على اقتحام مواقع الجيش السوري في أرياف إدلب واللاذقية، عواصف ترابية في مطار أبو الضهور بإدلب أدت لسيطرة المسلحين على المطار، موجات حرارة عالية غير مسبوقة وحرائق مفتعلة للقضاء على الغطاء النباتي وكشف مواقع الجيش السوري المتمركزة في الغابات ولا سيما بطاريات الدفاع الجوي.