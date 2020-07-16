مشروع مياه جديد يدخل الخدمة في ريف طرطوس

قالت مؤسسة مياه طرطوس إنها انتهت من تنفيذ مشروع مياه كرم بيرم، في ريف طرطوس، كما تم إدخاله في الخدمة يوم الثلاثاء .



وأوضح مدير عام مؤسسة مياه طرطوس المهندس نزار جبور أنه “تم وضع مشروع مياه كرم بيرم بالاستثمار فعلياً في ريف طرطوس يوم الثلاثاء 14تموز الجاري”، مبيناً أن “المشروع عبارة عن بئر ارتوازي غزارة 75م3/سا، وخزان عالي ارتفاع 25م سعة 200م3”.



وأشار جبور إلى أن “التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 110 مليون ليرة، متضمنة الأعمال المدنية و الربط الكهربائي، أما تجهيزات المشروع فهي من موجودات المؤسسة بعد أن تم تأهيلها وهي بقيمة تقارب 50 مليون ليرة في حال لو تم التعاقد عليها” .



ولفت جبور إلى أن “تشغيل المشروع ووضعه بالاستثمار الفعلي، لاقى ارتياحاً كبيراً لدى أهالي القرى المستفيدة من المشروع بشكل مباشر وهي قلع اليازدية واليازدية وشعوب الهوا والسيار وبيت سعد والتبة الغربية والشرقية في ريف صافيتا”.



وأردف جبور كذلك هناك “قرى استفادت من المشروع بشكل غير مباشر وهي كرم بيرم وبيت شحود وبيت عصقور وبيت بوسينا وجزء من المنية العليا وجزء من الديرون العليا وحارة الرامي في ريف طرطوس”.



يُذكر أنه سيتم وضع 13 بئراً ارتوازياً جديداً داعماً لمنظومة مياه الشرب في محافظة طرطوس، بالخدمة خلال العام الحالي، حيث تقدّر الكلفة الإجمالية لهذه الآبار مع كافة المنشآت والتجهيزات بمليار و 500 مليون ليرة .





علي رحال – تلفزيون الخبر