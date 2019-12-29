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مشروع لتوليد الكهرباء عبر الشمس مع 800 باص يعمل على الطاقة الشمسية

بدأت مديرية دعم القرار والتخطيط الاقليمي في محافظة ريف دمشق بالمحافظة بإعداد دراسه كامله لإقامة محطة نقل تبادليه لتخديم جميع مدن وبلدان وبلدات المحافظة من المتوقع انجازها خلال عدة أشهر.


وقال مدير دعم القرار والتخطيط الإقليمي المهندس عبد الرزاق ضميرية، إن الشركة سيكون مقرها حسب الدراسة على اتوستراد دمشق – حمص وسيتم التعاقد مع مستثمرين خاصين بالتشاركية مع المحافظة وهذه الباصات تعمل عل الطاقه البديله (الطاقة الشمسيه) وهى الأولى من نوعها على مستوى سورية


 وكشف محافظ ريف دمشق علاء إبراهيم مؤخراً عن التفاوض مع مستثمر خاص لم يسمّه، لتسيير 800 باص على خطوط النقل في المحافظة، مبيّناً أنها ستعمل على الكهرباء.


وأضاف إبراهيم أن الباصات أصبحت جاهزة ومصدرها صيني، وتشمل باصات كبيرة وصغيرة وفانات، وسيكون موقعها الرئيسي في حرستا وتخدم أيضاً باقي المحافظات بحسب إعمار سوريا.


ووافقت “هيئة الاستثمار” نهاية تشرين الأول 2019، على تأسيس مشروع لنقل الركاب والمجموعات السياحية عبر باصات تعمل على الكهرباء، برأسمال 20.5 مليار ليرة سورية، وتم تشميله بموجب مرسوم الاستثمار رقم (8).

 

 

 