مشروع ربط سككي بين مدينتي شلامجة الإيرانية والبصرة الشهر المقبل

قالت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية إن الحكومة الإيرانية أطلقت أولى خطواتها لتنفيذ مشروع الربط السككي بين مدينتَي شلامجة الإيرانية والبصرة العراقية مطلع شهر حزيران/ يونيو المقبل، وذلك بعد تحديد الجهة المقاوِلة، مُمثّلة في مؤسسة «بنیاد مستضعفان إنقلاب إسلامي» (التابعة لـ«الحرس الثوري الإيراني») التي ستستثمر في هذا المشروع الاستراتيجي.



وأشارت الوكالة إلى أن الخط الرابط بين المدينتين سيكون بطول 32 كيلومتراً، مضيفة أن البصرة ستُربط سككياً أيضاً بمدينة كربلاء، التي يقصدها ملايين الزوار الإيرانيين سنوياً لزيارة المراقد الدينية فيها. وبتدشين 32 كيلومتراً من الخط الحديدي بين شلامجة والبصرة، وإنشاء جسر متحرك على نهر أروند بطول 800 متر لعبور القطار، سيتم تحقيق خطوة رئيسة على طريق الربط السككي بين إيران والعراق ودول شرق البحر الأبيض المتوسط، وهو أمر «يمثل تحولاً كبيراً في مجال الترانزيت، وتبادل السلع ونقل المسافرين» وفق الوكالة.