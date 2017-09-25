مشروع خدمات في المدينة ، وأكثر من 30 منشأة أجنبية تعمل في «حسياء»

بينّ مدير عام المدينة الصناعية في حسياء بسام منصور أن المدينة لم تتوقف عن تقديم خدماتها وتطويرها أكان في تحديث شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي أم لجهة تقديم التسهيلات والخدمات للمستثمرين.

موضحاً أنه تمت المباشرة بمشروع قيمته 1.2 مليار ليرة سورية ينفذ من شركات القطاع العام لتطوير البنى التحتية من شبكات الطرق والصرف الصحي والإنارة وشبكات المياه، ومدة تنفيذه عامان، وهو ضمن المخطط التنظيمي للمدينة الصناعية، حيث إن مشاريع البنى التحتية تنفذ حسب الحاجة، ولكن هناك مساعي لإنهاء العمل فيه بأقل من المدة المحددة.

ولفت إلى وجود حالة إقبال كبير على التخصص في المقاسم للشركات الغذائية والكيميائية والهندسية، ومؤخراً تقدمت شركة لبنانية بطلب لتخصيصها بقطعة أرض لإقامة مشروع للصناعات الهندسية لافتاً إلى أن المدينة فيها أكثر من 30 منشأة صناعية أجنبية، مشيراً إلى أنه يوجد حالياً في المدينة 875 منشأة موزعة ما بين قيد الاستثمار والإنشاء، ومنها 215 منشأة صناعية عاملة بشكل يومي.