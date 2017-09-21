مشروع القرار الذي يتضمن آليات وقواعد الترشح لشغل وظيفة معاون وزير

أنجزت وزارة التنمية الإدارية مشروع قرار يتضمن آليات وقواعد الترشح لشغل وظيفة معاون وزير، وذلك بعد أن أقر مجلس الوزراء مؤخراً مشروع القانون الناظم لعمل معاوني الوزراء، وحسب مصدر حكومي فإن مجلس الوزراء تريّث بعرض مشروع القرار وتأجيل مناقشته إلى حين صدور مشروع المرسوم الناظم لعمل معاوني الوزراء.

وحدّدت المذكرة المرسلة من وزارة التنمية الإدارية إلى رئاسة مجلس الوزراء آليات قواعد الترشح لمنصب معاون وزير المتمثلة في أن يتم اختيار المرشحين لشغل هذه الوظيفة من رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص ممن تنطبق عليهم الشروط والمعايير الواردة في مشروع المرسوم، على أن يعدّ كل من المرشحين ورقة عمل حول تطوير العمل في الوزارة، ويعدّ الوزير المختص كتاب الترشيح مرفقاً به بطاقة تقييم المرشح، وورقة العمل المقدمة منه، إلى جانب إرفاق طلب الترشيح باستمارة لكل مرشح تتضمن جميع المعلومات اللازمة لقياس المعايير المنصوص عليها في مشروع المرسوم الناظم لعمل المعاونين.