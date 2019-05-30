مشروع استراتيجي هام لشركة محروقات ‏

كشفت شركة محروقات عن قرب اصدار عقد اتمتة حركة المشتقات النفطية المبرم ‏مع مؤسسة الاسكان العسكرية لتنفيذ المرحلة الاولى من المشروع. ‏



وبحسب تقرير، حصل فإن الشركة تدرس ‏عرض مقدم من مركز الدراسات والبحوث العلمية لتقديم وتركيب منظومة مؤتمتة ‏لضبط حركة المشتقات النفطية اثناء عملية النقل بالصهاريج عبر نظام ‏GPS‏ من ‏المستودعات البترولية إلى مقاصدها وربطها بمراكز تحكم ومراقبة مركزية. ‏



ووصفت شركة محروقات مشروع اتمتة عمليات النقل والتخزين للمشتقات النفطية ‏ومراقبة حركة الصهاريج واتمتة نقل المشتقات بالقطارات بالمشروع الاستراتيجي ‏الهام على اعتبار أن المشروع سيحقق الضبط الإلكتروني للمشتقات النفطية بشكل ‏متكامل وشامل.

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وبينت الشركة من جهة أخرى إلى أن معمل غاز عدرا قيد الاستثمار بطاقة انتاجية ‌‏40 ألف اسطوانة يوميا حيث تجري اعمال تأهيل المعمل وبلغت نسبة التنفيذ للعقود ‏الخاصة بتأهيله 90% اضافة الى نسبة تنفيذ عقد اعادة تأهيل مستودعات عدرا ‏الهوائية بلغت 58% للعقد الاساسي و37% لملحق العقد. ‏وبلغت نسبة تأهيل المباني والمنشآت في مديرية عمليات الغاز وفرع دمشق وريفها ‌‏98%.‏



ولفتت الشركة إلى أن وحدة غاز الراموسة في حلب قيد الاستثمار بطاقة انتاجية ‌‏20 ألف اسطوانة قابلة للزيادة حسب الحاجة التموينية.‏



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