مشروع استراتيجي هام لشركة محروقات
كشفت شركة محروقات عن قرب اصدار عقد اتمتة حركة المشتقات النفطية المبرم مع مؤسسة الاسكان العسكرية لتنفيذ المرحلة الاولى من المشروع.
وبحسب تقرير، حصل فإن الشركة تدرس عرض مقدم من مركز الدراسات والبحوث العلمية لتقديم وتركيب منظومة مؤتمتة لضبط حركة المشتقات النفطية اثناء عملية النقل بالصهاريج عبر نظام GPS من المستودعات البترولية إلى مقاصدها وربطها بمراكز تحكم ومراقبة مركزية.
ووصفت شركة محروقات مشروع اتمتة عمليات النقل والتخزين للمشتقات النفطية ومراقبة حركة الصهاريج واتمتة نقل المشتقات بالقطارات بالمشروع الاستراتيجي الهام على اعتبار أن المشروع سيحقق الضبط الإلكتروني للمشتقات النفطية بشكل متكامل وشامل.
وبينت الشركة من جهة أخرى إلى أن معمل غاز عدرا قيد الاستثمار بطاقة انتاجية 40 ألف اسطوانة يوميا حيث تجري اعمال تأهيل المعمل وبلغت نسبة التنفيذ للعقود الخاصة بتأهيله 90% اضافة الى نسبة تنفيذ عقد اعادة تأهيل مستودعات عدرا الهوائية بلغت 58% للعقد الاساسي و37% لملحق العقد. وبلغت نسبة تأهيل المباني والمنشآت في مديرية عمليات الغاز وفرع دمشق وريفها 98%.
ولفتت الشركة إلى أن وحدة غاز الراموسة في حلب قيد الاستثمار بطاقة انتاجية 20 ألف اسطوانة قابلة للزيادة حسب الحاجة التموينية.
الوطن اون لاين