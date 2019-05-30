هل ينهض مجلس الشعب من سباته
أنباء عن دخول رتل من «الحشد الشعبي» العراقي إلى البوكمال
سوريا | تحذيرات أميركية جديدة... وتوسّع القصف الجوي
إعلام الاحتلال: حكومتنا دربت «الخوذ البيضاء» على فبركات «الكيميائي»
«قسد» تشن حملة تجنيد إجباري
تصاعد التوتر الأمني في الحسكة..والجيش يواصل تمشيط البادية الشرقية
أنقرة ترتّب أوراق إدلب بغطاء أميركي: استعدادٌ لتوسيع الجبهات
شهيد و جريح في عدوان إسرائيلي على أحد المواقع العسكرية بريف القنيطرة
الجيش يدمر أوكارا وآليات لإرهابيي (جبهة النصرة) في أطراف بلدتي معرة حرمة وكفر سجنة بريف إدلب
العثور على مشفى ميداني لإرهابيي (الخوذ البيضاء) في قلعة المضيق بريف حماة
أول عصيان داخل «قسد» في ريف الحسكة
الحرب تفتح «العين» على «كنز» الشريط الساحلي
أسر 3 مجموعات من «جيش العزة»… وروسيا تعزز قواتها في تل رفعت
الاحتلال يغير ديمغرافياً في عفرين ويطرد مسلحي حمص لمصلحة مسلحي حماة
مصدر عسكري الجيش يبسط سيطرته على بلدة كفر نبودة بريف حماة الشمالي الغربي
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

مشروع استراتيجي هام لشركة محروقات ‏

كشفت شركة محروقات عن قرب اصدار عقد اتمتة حركة المشتقات النفطية المبرم ‏مع مؤسسة الاسكان العسكرية لتنفيذ المرحلة الاولى من المشروع. ‏


وبحسب تقرير، حصل  فإن الشركة تدرس ‏عرض مقدم من مركز الدراسات والبحوث العلمية لتقديم وتركيب منظومة مؤتمتة ‏لضبط حركة المشتقات النفطية اثناء عملية النقل بالصهاريج عبر نظام ‏GPS‏ من ‏المستودعات البترولية إلى مقاصدها وربطها بمراكز تحكم ومراقبة مركزية. ‏


ووصفت شركة محروقات مشروع اتمتة عمليات النقل والتخزين للمشتقات النفطية ‏ومراقبة حركة الصهاريج واتمتة نقل المشتقات بالقطارات بالمشروع الاستراتيجي ‏الهام على اعتبار أن المشروع سيحقق الضبط الإلكتروني للمشتقات النفطية بشكل ‏متكامل وشامل.


وبينت الشركة من جهة أخرى إلى أن معمل غاز عدرا قيد الاستثمار بطاقة انتاجية ‌‏40 ألف اسطوانة يوميا حيث تجري اعمال تأهيل المعمل وبلغت نسبة التنفيذ للعقود ‏الخاصة بتأهيله 90% اضافة الى نسبة تنفيذ عقد اعادة تأهيل مستودعات عدرا ‏الهوائية بلغت 58% للعقد الاساسي و37% لملحق العقد. ‏وبلغت نسبة تأهيل المباني والمنشآت في مديرية عمليات الغاز وفرع دمشق وريفها ‌‏98%.‏


ولفتت الشركة إلى أن وحدة غاز الراموسة في حلب قيد الاستثمار بطاقة انتاجية ‌‏20 ألف اسطوانة قابلة للزيادة حسب الحاجة التموينية.‏

 


 الوطن اون لاين ‏