مشروع استثماري جديد لإنتاج الحديد يستقطب 50 فرصة عمل!!

شمّلت هيئة الاستثمار السورية مشروعاً استثمارياً جديداً لإنتاج الحديد في حماه، فقد وافقت الهيئة على اعتبار مشروع سحب ودرفلة الحديد على الحامي ( البيليت ) لإنتاج حديد مبروم للتسليح والمبسّط والزوايا والبروفيل المربع، الذي تقدّم به مصطفى خلوف الصطيف ( مؤسسة فردية – قيد التأسيس ) مشمولاً بأحكام المرسوم التشريعي رقم / 8 / لعام 2007 / ليستحقّ بذلك الاستفادة من الإعفاءات والمزايا والتسهيلات الواردة فيه، ويخضع لأحكامه.



وأشارت الهيئة في قرار التشميل إلى أنَّ المعطيات الأولية لهذا المشروع توضح بأنه مُصمّم بطاقة إنتاجية تتيح له إنتاج / 9 / طن من الحديد سنوياً بأصنافٍ مختلفة، بحيث ينتج / 3 / طن من الحديد المبروم للتسليح، وبمعدّل 6000 من القضبان الحديدية المبرومة، و / 3 / طن أخرى من الحديد المبسّط المختلف القياسات، وزوايا، بمعدّل 10000 من المبسّطات والزوايا، كما سينتج / 3 / طن من البروفيلات المربعة، وبمعدّل 10000 بروفيلة.



وتوضح معطيات المشروع أنّ مراحل تنفيذه تمتدّ من الآن إلى ثلاثة أعوام قادمة، ويستقطب / 50 / فرصة عمل، وعلى وارديتين.

وقد اشترطت هيئة الاستثمار على المستثمر أن لا تقلّ قيمة موجودات المشروع عن ثلاثين مليون ليرة سورية، وأن يلتزم بتقديم صفحة الاحتياجات للموجودات للمشروع قبل ثلاثين يوماً من بدء الاستيراد لتصديقها من قبل وزارة الصناعة والحصول على الإعفاء الجمركي من النافذة الواحدة، على أن يلتزم المستثمر بتقديم صفحة التكاليف الاستثمارية للمشروع إلى فرع الهيئة في حماه لاعتمادها عند تنظيم السجل الصناعي.



وأكدت الهيئة على المستثمر التقيّد بشروط وتعليمات وزارة الصناعة واستخدام المواد الأولية ضمن المنشأة حصراً.