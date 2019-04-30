مشروبات طاقة تدخل تهريباً إلى الأسواق..! وحماية المستهلك تلاحقها

وزارة التجارة الداخلية نبهت إلى خطورة مشروبات الطاقة وعملت على منع بيعها وبدأت بمخالفة باعتها، وهو ما أكده علي الخطيب- مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية، مبيناً أن مشروب الطاقة، يعدّ من المواد التي نراقبها بشدة لأن مستهلك هذه المادة وبنسبة 90% من الأطفال والشباب، ويمكن أن تكون ضارة لأنها دخلت بطريقة غير نظامية، وتالياً غير مراقبة من قبلنا، وممكن أن تصل العقوبة في حال ضبط مثل هذه المواد إلى إغلاق المتجر.



وأضاف الخطيب:إن الوزارة طلبت من مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات، ولاسيما القريبة من المنافذ الحدودية التي تشهد حالات تهريب مستمرة، وملاحقتها في كل المحلات والمولات التجارية، وضبط المخالف منها بصورة مباشرة ومصادرتها وإتلافها وفق القوانين والأنظمة النافذة، وإحالة المخالفين من التجار إلى القضاء موجوداً، وذلك من خلال تسيير دوريات متخصصة لمراقبتها وسحب العينات المباشرة من المحال التجارية التي تحتوي على مشروبات الطاقة، ولاسيما القريبة من أماكن التسويق المباشرة لها في الجامعات والكليات التعليمية ومراكز المدن التي يكثر الطلب عليها، ولاسيما خلال سنوات الأزمة التي سمحت بتداولها مقابل تراجع الرقابة الصحية والتموينية بفعل الأحداث.



تشرين