مشروبات رمضانية تساعد في حرق الدهون.. تعرّفوا إليها!

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يتساءل الكثيرون كيف يحرقون الدهون وإن الصيام وحده كاف للقضاء على الدهون المتراكمة.



هناك نصائح وطرق فعالة تساعد على إذابة دهون الجسم وزيادة معدّل الحرق حيث تتراكم الدهون وتظهر الترهلات بسبب العادات الغذائية الخاطئة التي نمارسها في شهر رمضان، وتتعارض مع الحكمة من الصيام.



وتأتي نصائح الأطباء للصائمين باعتماد فطور طبيعي خالي من الدسم وكثرة السكريات وخالي أيضاً من المشروبات الغازية، والأطباء المتخصصون في الجهاز الهضمي وفي أمراض الكبد ينصحون الصائمين بالابتعاد عن كل ما يمكن أن يهيّج جهازهم الهضمي أو يؤذي كبدهم أو يصبه بالتليّف الخطير.



وفي هذا السياق، عرض موقع “أخبار الآن” أفضل المشروبات التي على إذابة الدهون والمحافظة على الصحة ومنها:



عصير الحامض



أفضل وسيلة لانقاص الوزن هو ابقاء الجسم صحي بدون سموم مع الحفاظ على الكبد والجهاز الهضمي الصحي، على وجه الخصوص، فإنّ سوء الهضم يعيق فقدان الوزن من خلال وقف الجسم في الحصول على المواد المغذية التي يحتاجها لحرق الدهون والتي تتسبب في تراكم السموم في مجرى الدم والذي يبطئ من عملية الأيض، عصير الحامض وقشره يساعد على تحسين النظام الغذائي وتأثيره على الجهاز الهضمي والكبد ليعمل بشكل أفضل.



الشاي الأخضر



من أجل حرق الدهون، يجب أولاً تكسيرها في الخلية الدهنية لكي تنتقل إلى مجرى الدم، المركبات النشطة في الشاي الأخضر تساعد في هذه العملية عن طريق زيادة تأثير بعض الهرمونات الحارقة للدهون.

الزنجبيل



أكدت الدراسات والأبحاث التي أجريت على الزنجبيل بأنه قادر بطريقة مميّزة وسحرية على حرق الدهون، كما أنه مساعد من النوع الأول على إذابة الدهون المتراكمة في الجسم. وتتركّز فائدته بشكل أكبر إذا عرف الشخص كيفية تناوله، حيث أن شرابه بعد وجبةالطعام مباشرة مع ماء ساخن يمنع تراكم الدهون في الجسم.



عصير البقدونس



أثبتت الدراسات أنّ ماء البقدونس يساعد على إنقاص الوزن الزائد لأنه فعال في إذابة الدهون المتراكمة في الجسم كما أن تناوله على الريق يساهم في غلق الشهية ويقلل الميل لتناول الطعام.



عصير الأناناس



تناول الأناناس يساعد في الحد من تناول الحلويات بفضل حلاوته الطبيعية، ويخلصك من السكر الإصطناعي والسعرات الحرارية. كما أنّ إدخال الأناناس في وجبات الطعام سيساعد على خفض الوزن لأنه يشعرك بالشبع سريعاً دون أن تكسب غراماً واحداً من الدهون.