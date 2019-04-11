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مشروب سحري مهدّئ للسعال ومزيل للبلغم!

يساعد الجزر على تهدئة السعال والقضاء على البلغم المزعج، وهذا ما يؤكده تقرير نشره موقع "ديلي هيلث" المعني بالصحة عن مشروب سحري يعتمد على الجزر وبعض المكونات الأخرى ويتمتع بفائدة مذهلة في إزالة البلغم وتنقية الرئة بدون أي مواد كيميائية كتلك الموجودة في أدوية السعال.


فالجزر من الخضراوات الغنية بالمواد المضادة للأكسدة والفيتامينات كفيتامين A وC وK وكذلك البوتاسيوم، مما يساعد أيضا في الحد من ارتفاع ضغط الدم وعلاج السكري.
 
ويعلم خبراء التغذية جيداً منذ فترة طويلة أنّ فيتامين (A) يلعب دوراً كبيراً في القضاء على العدوى والحفاظ على الأسطح المخاطية مثل الرئتين، كما أن فيتامين (C) يعمل جيدا على تعزيز الجهاز المناعي للجسم.


ولتحضير أفضل مشروب سحري للقضاء على السعال، كل كما عليكم هو طهي نصف كيلو من الجزر المقطع مع ملعقتين صغيرتين من الزنجبيل الطازج المبشور في كمية مناسبة من الماء، ثمّ خلط المزيج في الخلاط بعد أن يبرد وتحليته بـ3 إلى 4 ملاعق كبيرة من العسل الأبيض.


وللحصول على عظيم الفائدة ينصح بتناول 3 – 4 ملاعق من المزيج يومياً لحين التخلّص من السعال، وعادة يستغرق هذا الأمر يومين من الاستخدام المنتظم.