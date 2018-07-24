مشاورات دولية لرفع العقوبات عن سوريا

أعلنت روسيا، الاثنين 23 يوليو/ تموز، أنها تجري مشاورات مع بلدان أخرى لرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.

وقال ممثل الخارجية الروسية، نيقولاي بورتسيف، أن الخارجية تجري مشاورات مع الشركاء الأجانب لرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا وتقديم المساعدات الإنسانية لها.

وأضاف “المشاورات مستمرة مع جميع الشركاء الغربيين والإقليميين لرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا”.كما لفت ممثل الخارجية إلى أن العمل النشط مستمر مع الولايات المتحدة وفرنسا لتقديم المساعدات الإنسانية إلى سوريا، وكذلك مع المنظمات الدولية المختلفة لاستعادة البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.



وذكر أن الخارجية تجد صعوبات في التعاون مع بعض الدول الأوروبية، بما فيها ليتوانيا فيما يتعلق بمسألة عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم.



وقال بورتسيف، خلال اجتماع بمقر التنسيق بين وزارتي الدفاع والخارجية لعودة اللاجئين السوريين، “هناك دول مثل لبنان مستعدة للتعاون مع الجانب الروسي في قضية عودة المواطنين السوريين، لكن هناك بعض الدول الأوروبية، مثل ليتوانيا، تشترط التعاون معنا في حل هذه المشكلة بالحصول على التعليمات ذات الصلة من سلطات الاتحاد الأوروبي”.