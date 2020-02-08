مشافي الصين تقدم وجبة من لحم السلاحف عشاء لمرضى “كورونا”

على الرغم من شكوك العديد من منظمات الصحة في العالم بأن فيروس “كورونا” انتقل إلى البشر عن طريق تناول أطعمة غير معتادة في الصين، مثل الخفافيش، والأفاعي وغيرها، لا تزال بعض المستشفيات التي يعالج بها المصابون بالمرض تقدم لهم وجبات “غريبة”.



حيث ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن أحد مستشفيات مدينة ووهان، بؤرة انتشار فيروس “كورونا” المستجد، قدم وجبة عشاء مكونة من لحم السلاحف للمرضى في الحجر الصحي.



ونشرت الصحيفة مقطعاً مصوراً يظهر فيه أحد المرضى وهو يقول إن المستشفى قدم له اليوم “وجبة تشمل لحم السلحفاة الناعمة”.



ويعتقد الخبراء أن فيروس “كورونا” المعدي الذي أودى بحياة أكثر من 700 شخص، انتقل إلى البشر من الحيوانات، خاصة الخفافيش والثعابين.



وقال باحثون صينيون أمس الجمعة، إن آكل النمل الحرشفي، وهو حيوان من الثدييات يجري الإتجار به بطريقة غير مشروعة بسبب حراشيفه ولحمه، يعد عائلاً وسيطاً محتملاً للفيروس القاتل.



تجدر الإشارة إلى أن لحم السلحفاة الناعمة مفيد في الطب الصيني التقليدي، ويعتقد الصينيون أن السلاحف غنية بالبروتين، ويمكن أن تساعد المرضى على الشفاء بسرعة أكبر.