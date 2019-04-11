مشاريع خدمية في جديدة الوادي استعداداً للموسم السياحي

مشاريع عدة يستعد المجلس البلدي في أشرفية الوادي بريف دمشق لتنفيذها في البلدة تتنوع بين صيانة الطرق وإنارتها بالطاقة البديلة استعداداً للموسم السياحي المقبل وذلك وفقاً لرئيس المجلس تيسير الموازيني.



وبين الموازيني أن التحسن الذي يشهده الواقع الخدمي في البلدة أسهم في زيادة عدد الزائرين لها خلال هذه الفترة ولا سيما في أيام العطل لافتاً إلى أن بعض المصاطب السياحية والمطاعم استأنفت نشاطها وبدأت في استقبال الزائرين والبعض الآخر لا يزال في طور التجهيز استعداداً لاستقبال فصل الصيف.



وأكد الموازيني أن هناك عقدين لإجراء صيانات للطريق الرئيسي الواصل بين حاجز الرمال وبسيمة وآخر يبدأ من دوار الرمال باتجاه مساكن الحرس بالجديدة بقيمة تقارب 48 مليون ليرة بينما من المتوقع أن يتم تنفيذ مشروع إنارة للطرقات على الطاقة البديلة من قبل بعض المنظمات العاملة في سورية إلى جانب عقدين لتنفيذ صيانات للصرف الصحي في المناطق التي دخلت التنظيم حديثاً ومناطق أخرى في البلدة بقيمة 48 مليون ليرة.



وأشار إلى الموافقة على عقد خاص بالنظافة سيتم الإعلان عنه قريباً لاستقدام متعهدين بهذا الشأن علماً أن المجلس لديه ضاغطة لنقل القمامة وآلية لتعزيل الصرف الصحي لكن عدم توافر مادة المازوت أثر سلباً على العمل مع وعود بتأمينها لافتاً إلى أن المجلس يخدم مناطق جديدة الوادي والأشرفية وصحارى ونادي الرماية والمعهد العمالي والمحاربين القدماء ونقابة المهندسين.



سانا