مشاجرة في اللاذقية تودي بحياة رجل «بعد طعنه في صدره»

توفي رجل يبلغ من العمر ٥٠ عاماً إثر تعرضه لطعنة سكين في صدره، وذلك خلال مشاجرة جماعية حدثت مساء أمس الخميس في شارع الجمهورية مشروع (ب) بالقرب من منتدى الحبيب.



وقال مصدر محلي : "القصة بدأت بمشاجرة بين أطفال، ثم تطورت إلى استنجاد كل طفل بأبيه لتتحول مشاجرة الأطفال الى مشاجرة جماعية بين الآباء".



وأضاف المصدر: "تبادل الشتائم تطور الى استخدام السكاكين، ما أدى الى وفاة المدعو (ح.م) البالغ من العمر خمسين عاما بسبب تعرضه لطعنة في الصدر".



بدورها، قالت مديرة المشفى الوطني في مدينة اللاذقية الدكتورة سهام مخول : "وصل إلينا مساء الخميس المدعو (ح.م) بحالة حرجة جداً، وقد توفي على الفور".



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