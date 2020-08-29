مشاجرة على «دور الخبز» تنتهي بجريمة قتل في اللاذقية

قتل شخص خلال مشاجرة جماعية أمام فرن في بلدة البسيط، بمحافظة اللاذقية، بسبب خلاف على أحقية الدور.



وتوفي (باسم.ج) نتيجة طعنه بالصدر بموس كباس من قبل شخص مجهول قام بطعنه وفر هارباً ،حيث تم إسعاف المصاب إلى المشفى وكان بحالة حرجة جداً ثم فارق الحياة.كما نتج عن المشاجرة إصابة شقيق باسم، المدعو (محمد . ج)، وابن شقيقه الحدث ( أبي . ج) مواليد 2005، بعدة جروح.



وتمكنت شرطة البسيط من التعرف على هوية القاتل، وهو المدعو (محمد . م)، وتم إلقاء القبض عليه، وضبط بحوزته أداة الجريمة، كما ألقي القبض على ثلاثة أشخاص مشتركين بالمشاجرة.