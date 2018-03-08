مشاجرة طلابية في مدرسة بطرطوس استدعت تدخل الشرطة

نشبت مشاجرة جماعية في باحة مدرسة ضهر بشير بطرطوس بين طلاب المدرسة، تفاقمت فيها الأحداث، ما استدعى تدخل عناصر الشرطة.

وقال مدير تربية طرطوس عبد الكريم حربا، بحسب مصادر إعلامية، أن “ما جرى في مدرسة ضهر بشير هو عراك بالأيدي بين بعض الطلاب في باحة المدرسة تطور إلى شجار جماعي بعد أن تدخل فيه بعض الزعران من خارج المدرسة”.