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مشاجرة طلابية في مدرسة بطرطوس استدعت تدخل الشرطة

 

نشبت مشاجرة جماعية في باحة مدرسة ضهر بشير بطرطوس بين طلاب المدرسة، تفاقمت فيها الأحداث، ما استدعى تدخل عناصر الشرطة.

وقال مدير تربية طرطوس عبد الكريم حربا، بحسب مصادر إعلامية، أن “ما جرى في مدرسة ضهر بشير هو عراك بالأيدي بين بعض الطلاب في باحة المدرسة تطور إلى شجار جماعي بعد أن تدخل فيه بعض الزعران من خارج المدرسة”.

وأوضح حربا أن “إدارة المدرسة والمدرسين تدخلوا لحل الإشكال بعد أن تم إعلام ناحية الصفصافة بالأمر، وحضرت عناصر الشرطة على الفور وتم اقتياد المتعاركين إلى مقر الناحية وتم حل المشكلة بعد توقيع اتفاق بعدم التعرض لبعضهم”.

يذكر أن إدارة المدرسة قامت بفصل الطلاب المتعاركين، وعددهم 14 طالباً ليوم واحد، كإجراء تأديبي، في حين وقع أولياء الطلاب تعهد بعدم التعرض وتكرار هذه الحادثة، التي أدت لإصابة بعض الطلاب برضوض خفيفة.

تلفزيون الخبر

 

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