مسيرات حاشدة في العديد من المدن الإيرانية للتنديد بأعمال الشغب

شهدت العديد من المدن الإيرانية اليوم مسيرات شعبية حاشدة تنديدا بأعمال الشغب وللمطالبة بمحاسبة المتورطين فيها ودعما للقيادة الإيرانية ورفضا للتدخل الأجنبي وذلك بعد إحداث الشغب المشبوهة التي طالت عددا من المدن واستغلها مثيرو الفوضى ليعيثوا فسادا في الممتلكات العامة والحكومية.





ورفع المشاركون في المسيرات التي جرت في مدن كرماشناه وايلام واهواز وخرم آباد ورشت وهمدان وكركان وبوشهر وقم لافتات تندد بأعمال الشغب وطالبوا الجهات المعنية بمعاقبة ومحاسبة المتورطين فيها كما أشادوا بدور قوى الأمن الداخلي على صعيد إعادة الأمن والاستقرار إلى أغلبية المدن الإيرانية التي شهدت أعمال شغب خلال الأيام الماضية.





ومن المقرر أن تشهد إيران يوم الجمعة القادم مسيرات ضخمة مماثلة في جميع أنحاء البلاد.





وكان معاون وزير الداخلية الإيراني للشؤون الأمنية حسين ذو الفقاري أكد أمس أن الأوضاع في أغلبية مناطق البلاد عادية وأن الاضطرابات الأخيرة في بعض المناطق ستنتهي في وقت قريب فيما دعت وزارة الأمن المواطنين إلى ممارسة دورهم الواعي والمساهمة في الكشف عن هوية مثيري أعمال الشغب والذين يلحقون الضرر بالممتلكات العامة.





وأكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الايراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان ان الولايات المتحدة وحلفاءها في “اسرائيل” والسعودية عاجزون عن هزيمة الشعب الإيراني.





وقال عبد اللهيان في تغريدة نشرها اليوم عبر حسابه في تويتر ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص الأوضاع في إيران إن إيران الإسلامية هي ذلك البلد القوي الذي أسهم في تحطيم تنظيم داعش الذي ربته أمريكا وحلفاؤها في المنطقة وهي مهد الديمقراطية والأمن ولا يوجد فيها مكان للتخريب والإرهاب والنفاق.





وكانت وزارة الخارجية الإيرانية طالبت أمس ترامب بالتوقف عن التدخل في شؤون إيران الداخلية والتوجه لحل مشاكل بلاده.