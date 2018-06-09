مسيرات حاشدة في إيران واليمن وسوريا والعراق

شهدت عواصم عربية وإسلامية وأخرى أجنبية مسيرات إحياء لـ«يوم القدس العالمي»، فيما شهدت العاصمة اليمنية صنعاء مسيرات حاشدة، رغم العدوان المستمر على البلاد منذ أكثر من ثلاث سنوات.

ورفع المشاركون في تلك المسيرة أعلام الجمهورية اليمنية والأعلام الفلسطينية، كما شهدت المسيرة حضوراً نسائياً كبيراً، حيث ألقى عضو «المجلس السياسي» سلطان السامعي، كلمة الفعالية، قائلاً إن «التطبيع الذي تقوده السعودية والإمارات مع كيان العدو قد تجاوز ذلك ليمتد إلى تصفية القضية الفلسطينية وتمرير صفقة القرن».

في غضون ذلك، خرجت في عشرات المدن والقرى في الجمهورية الإسلامية في إيران مسيرات كبيرة إحياء لليوم نفسه، وذلك بالتزامن مع مسيرات أخرى في كل من العراق وسوريا والبحرين وتركيا وباكستان. وشهدت العاصمة العراقية بغداد مسيرة حاشدة في شارع فلسطين.