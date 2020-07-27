مسلسلات عربية ممتعة لم تسمع عنها من قبل

يبدو أنه لا زال لدينا متسع من الوقت في المنزل، فأخبار اللقاح الذي سوف يقضي على الجائحة ويحررنا من منازلنا وشاشات هواتفنا وأجهزة تليفزيوننا لا زالت لم تتجاوز المرحلة الثانية، ومع اقتراب أجازة عيد الأضحى يطول الوقت أكثر، ولا بد أنك مللت تصفح مواقع التواصل الاجتماعي، وظننت أنك أنهيت كل مخزون الأفلام الأجنبية الإستراتيجي، ولذلك فإننا في هذا التقرير سوف نرشح لك مجموعة من المسلسلات العربية التي ربما لم تسمع عنها، مسلسلات من الخليج ومن الشام، دراما تشد انتباهك وتساعدك في تمرير الساعات، وتجعلك ملتزمًا بقواعد التباعد الاجتماعي والسلامة الصحية.



1. عروس بيروت



فئة كبيرة من جمهور الدراما العربية مغرمون تمامًا بالدراما التركية التي تستعرض قصص الحب والغرام الأسطورية والمكائد النسائية والصعوبات التي يواجهها العشاق وينجحون في التغلب عليها، الكثير من الحلقات وساعات طويلة من المشاهدة ودموع وأفراح وأتراح، دراما تستنفد طاقتك تمامًا وتتركك خاويًا كالبالون المثقوب، هذا نوع درامي يتزايد الطلب عليه جدًا في السنوات الأخيرة، ومسلسل عروس بيروت هو توليفة ناجحة جدًا من كل العناصر الدرامية التي تعجب هذا النوع من المشاهدين.



ظافر العابدين وكارمن بصيبص يتألقون كفارس وثريا، قصة حب ملحمية تقف فيها الأم عائقًا أمام تحقيق سعادتهما والكثير من المشكلات التي يقع فيها الثنائي ويساعدهما الوله على تخطيها، المسلسل هو نسخة عربية لبنانية من المسلسل التركي عروس إسطنبول، وقد حقق عروس بيروت نسب مشاهدة إعجازية عندما عرض لأول مرة في العام الماضي رغم أنه خمس وثمانون حلقة، إلا أن حماس المشاهدين لم يفتر، بل ونحن في انتظار إنتاج جزء ثانٍ للمسلسل نفسه، المسلسل من تأليف نادين جابر وبلال شحادات ومن إخراج إيمرة كاباكوساك وتم تصويره بين لبنان وتركيا.



2. ساق البامبو



الدراما الاجتماعية لها نصيب كبير من اهتمام جمهور الدراما، مشاهدة حيوات مختلفة وقضايا اجتكاعية شائكة ومناقشة أوضاع تمس المشاهد ويتعرض لها في حياته اليومية أحد أهم أسباب اهتمام جمهور التليفزيون بالمسلسلات، في مسلسل ساق البامبو نتعرف على عيسى الطاروف، شاب كويتي الأب فليبيني الأم ويحمل ملامح أمه، يعود لوطن أبيه الكويت ويحاول الاندماج مع عائلته التي تراه عارًا يجب إخفاؤه وإنكاره، وتتزعم العائلة الجدة غنيمة التي ترى حفيدها مجرد خطأ أخطأه ابنها، وعن طريق عيسى وتعاملاته مع عائلته يناقش المسلسل قضايا المجتمع الكويتي الهامة والمسكوت عنها، فهو إلى جانب مناقشة الهوية ووضع الخادمات في الكويت وسيطرة العائلة على مصائر أبنائها، يناقش أيضًا قضية فئة “البدون” الذين يعيشون في الكويت وأصلهم كويتي ولكن الدولة لأسباب سياسية معقدة لا تمنحهم الجنسية ولا يتمتعون بحقوق المواطنة.



المسلسل صدر عام 2016 مأخوذ عن رواية ساق البامبو للكاتب سعود السنعوسي والتي صدرت عام 2013 والتي حصل عنها على الجائزة العالمية للرواية العربية، المسلسل من بطولة سعاد عبد الله وون هو تشونج وشجون الهاجري ومن إخراج محمد القفاص، وقد أثار المسلسل موجة واسعة من الجدل عند عرضه، وحقق نجاحًا كبيرًا على مستوى الجماهير والنقاد.





3. النحات



تجتذب الدراما الأجنبية انتباه المشاهدين خاصة فئة الشباب في السنوات الأخيرة، خاصة مع سهولة المشاهدة عبر الانترنت أو منصات الترفيه الرقمية، الحبكات الغامضة والبوليسية والأحداث المشوقة وربما المرعبة التي تحتوي عليها هذه النوعية من المسلسلات تمثل عامل جذب رئيسي لفئة غير قليلة من الجمهور، ولذلك فمسلسل النحات يصلح لفئة الشباب الذي ينجذبون لهذه النوعية من الدراما.



وكعادة باسل خياط فإن اختياراته كلها تتميز بالاختلاف وتثير الجدل مع عرضها وتجتذب الجمهور لنوع جديد وشيق وغير معتاد من الدراما العربية، وفي مسلسل النحات يلعب باسل خياط دور يمان شاب يعمل نحاتًا يصر على العودة لمنزل عائلته ليعيش فيه وترفض والدته بإصرار غريب، وتحت وطأة تصميمه توافق ويذهب يمان إلى المنزل ليبدأ كشف غموض مقتل والده، والذي يقوده إلى تاريخ غامض يتعلق بعائلته وشقيق أبيه التوأم، وماضٍ ملغز يؤثر على حاضره ومستقبله ويهدد قصة حبه الرومانسية. المسلسل جديد إنتاج هذا العام وقد عرض منه خمس عشرة حلقة فقط كجزء أول ثم توقف بسبب ظروف الكورونا والجمهور في انتظار الجزء الثاني الذي سيميط اللثام عن كل الألغاز، المسلسل من تأليف بثينة عوض، وإخراج مجدي السمري.



4. دقيقة صمت



قصص الفساد والحديث عن الأمراض المجتمعية والسياسية والحسابات الكبيرة للأسماء المهمة لدى الحكومات والأنظمة موضوع شيق دومًا للحديث عنه، وانتصار الخير وخسارة الشر للمعركة مسكن جيد جدًا للأوضاع البائسة التي يعيشها الجميع، ولذلك فإن هذا النوع من الدراما دومًا يحظى بمشاهدة عالية، خاصة إذا كان جيدًا على مستوى الصناعة، ولذلك فقد حقق مسلسل دقيقة صمت عند عرضه في 2019 نجاحًا جماهيريًا عريضًا وحظي باستحسان الجمهور والنقاد على حد سواء.



في المسلسل نرى قصة رجلين تم تهريبهما في اللحظة الأخيرة قبل تنفيذ حكم الإعدام بحقهما، وتم إعدام مسجونين آخرين مكانهما، لماذا حكم عليهما بالإعدام وكيف استطاعا أن يهربا منه؟ ومن المستفيد من كل ذلك؟ كيف تلفق التهم وكيف يستنقذ منها من يتمتعون بالحماية وكيف تدار البلاد في الظلام؟ كل هذه أسئلة يطرحها المسلسل عبر حكاية أمير ناصر وأدهم منصور المسجونين اللذين يدخلان دائرة التصفية بأوامر عليا ثم يخرجان منها لأسباب لا يعلمانها حيث إنهما يتفاجآن أصلاً أنه تم تهريبهما من السجن، خاصة أن حكم الإعدام كان على وشك التنفيذ بعد دقائق، وأنه كي يتم تهريبهما تفاجأ المسئولون باندلاع حريق في أحد العنابر، ووصول قرار عاجل بإقالة مدير السجن قبل تهريبهما بدقائق، فكيف يمكنهما ربح اللعبة التي وجدا نفسيهما مقحمين فيها؟ المسلسل من بطولة عابد فهد وفادي أبو سمرا وستيفاني صليبا ومن إخراج شوقي الماجري.





5. أثر الفراشة



الدراما السورية مشهورة منذ سنوات أنها جيدة جدًا، ربما مع ظروف الحرب تراجعت الإنتاجات واستسلمت صناعة الدراما للكساد والتناحر وتغيرت ظروف السوق ولم تعد الكفة تميل ناحيتها، إلا أنها لا زالت هناك ولا زالت تقاوم، ورغم قلة الإنتاج الدرامي السوري الذي لم يعد كسابق عهده إلا أن السوريين عندما يصنعون دراما، فإنهم لا زالوا يقدمون أفضل ما عندهم، ولذلك لن تتفاجأ كثيرًا عندما تعرف أن مسلسل أثر الفراشة مأخوذ عن رواية الحب في زمن الكوليرا لجابرييل جارسيا ماركيز!



الحب في زمن الكوليرا للكاتب الكولومبي الشهير هي رواية تدور في مطلع القرن وتحكي قصة حب عابرة للزمن، في أثر الفراشة الذي كتبه محمود عبد الكريم وأخرجه زهير قنوع تدور قصة الحب بين سبعينيات القرن الماضي وبين الوقت الحالي، وقد تغيرت تفاصيل القصة لتناسب المجتمع السوري والتغيرات الزمنية التي حدثت في العالم وفي البشر بشكل عام ولكن مع الحفاظ على الهيكل الأساسي للرواية ومحورها وهو الحب الذي يستطيع أن يقف في مواجهة كل شيء، مسلسل أثر الفراشة مسلسل هادئ جدًا يقاوم الحرب على طريقته الخاصة ويتمسك بالحب كفرصة أخيرة ووحيدة للنجاة.



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