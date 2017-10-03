مسلسل كرتوني سوري جديد للأطفال

يعكف عدد من الفنانين السوريين الشباب حالياً على إنجاز مسلسل كرتوني للأطفال بعنوان “العنكبوت الأزرق” من تأليف وسيناريو وحوار حسين ابراهيم وخير الدين نشواتي والاشراف الفني والرسوم للفنان رامز حاج حسين.

وأوضح الفنان حاج حسين أن فريق العمل في المسلسل أنجز حتى الآن 14 حلقة مبيناً أن الفريق يضم مجموعة من الشباب المتميز بالرسوم المتحركة في سورية وهم أحمد الناعمة سليمان الرز- بيان عامر- علي الطيب.

وقال حاج حسين: بدأت فكرة المسلسل من جلسة عصف ذهني مع فريق العمل ونوع من التحدي الذاتي أننا نستطيع عمل مسلسل كرتون سوري بامتياز وكان الموضوع الذي اخترناه تقانات الحاسب ومشكلاته السلبية على الأطفال، موضحاً أن العمل ينفذ لصالح شعبة الكرتون في التلفزيون العربي السوري بالتعاون مع مدير الشعبة مهند مهنا.

وأضاف “افترضنا أن بطل مسلسلنا همام الطفل المشاكس يتعرض لوسوسات الشبكة السلبية ويرمز لها العنكبوت الأسود الذي يدفعه نحو المشاكل.. وفي اللحظة المناسبة تتدخل أخته نايا مع العنكبوت الأزرق الرمز الحميد للشبكة لإنقاذ الموقف”.

ولفت حاج حسين إلى أن بيئة العمل عبارة عن بيت دمشقي كرمز للهوية المحلية السورية كما أن شخصيات المسلسل من ثيابها إلى تفاصيلها إلى أسمائها تعبر عن نبض أطفالنا، معتبراً أن العمل يدل على قدرة الفرق السورية الشابة على النهوض بالثقافة الأصيلة في بلدنا.

وكشف الفنان المختص برسوم الأطفال بأنه يتم حالياً السعي لتشكيل نواة لما نسميه “توطين الرسوم المتحركة” وجعل سورية في مصافي البلدان العربية التي تنتج هذا النوع من الفن.

المصدر: سانا