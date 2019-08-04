مسلحون يمطرون محطة محروقات بالسويداء بالقنابل والقذائف

تمادى عدد كبير من المسلحين والمطلوبين الخارجين عن كل الأعراف والقوانين، وأمطروا ليلة أمس محطة العامر في بلدة عتيل شمال مدينة السويداء بالقنابل وقذائف آ رب جي بعد خلاف مع عمال المحطة على تعبئة البنزين، حيث قام العمال بإطلاق النار رداً على ذلك، وأصيب ثلاثة مدنيين بجروح متفرقة، وتعرضت المحطة لخسائر مادية كبيرة.



وذكر فوج إطفاء السويداء عبر صفحته على الفيسبوك حدوث حريق بمحطة العامر عند الساعة السابعة والنصف مساء السبت نتيجة رمي عدة قنابل عليها.



وأكد انطلاق آليتي إطفاء من السويداء، وآلية من إطفاء مدينة شهبا، وآلية من الدفاع المدني لمكان الحادث، حيث تمت السيطرة على الحريق قبل أن يصل لخزانات الوقود.



وتابع .. أنه أثناء عبور آلية للدفاع المدني تعرضت لقذيفة لم تصبها وبعد ذلك تم قطع الطريق من قبل المسلحين، ونتيجة إطلاق النار الكثيف، عادت جميع الآليات من طريق آخر إلى مواقعها.



الجدير بالذكر أن المسلحين ينحدرون من بلدة عتيل، وهذه ليست المرة الأولى التي يقومون فيها بأعمال الشغب والترويع، وقد ضاق الأهالي من سطوتهم وغيهم.

صاحبة الجلالة