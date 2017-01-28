مسلحون يعتدون على حرس جامعة حلب ويطلقون النار بسبب منعهم من الدخول

أقدم مجموعة من المسلحين على الاعتداء على حرس جامعة حلب، بسبب منعهم من الدخول إلى حرم كلية الاداب .



وبحسب أحد الطلاب الذين شهدوا الحادثة، فإن الحرس الجامعي الذين ينتمون لكتائب البعث، تصرفوا بكل رقي وطلبوا البطاقات الجامعية من مجموعة من المسلحين حاولوا الدخول إلى الحرم الجامعي على باب كلية الاداب.



وتابع الطالب ، أن المسلحين رفضوا إعطاء البطاقات، التي كان واضحاً أنهم لا يمتلكونها ، لأنهم، ومن أشكالهم ، يتبين أنهم ليسوا طلاباً.



وأشار الطالب إلى أن الأشخاص كانوا يحملون مسدسات ، وأنهم حاولوا الدخول بالقوة ، على مبدأ “عريف مع مين عم تحكي”.



وتشهد مدينة حلب حالة من الفوضى على مستوى حمل السلاح، وانتشار المسلحين داخل المدينة ، والمنتمين لمجموعات مقاتلة، ومن الواضح من اشكالهم أنهم لم يزوروا جبهة يوماً، حتى أن بعض الجماعات لها مقرات داخل المدينة.



وتابع الطالب، أن شباب كتائب البعث تصدوا للشباب ومنعوهم من الدخول، فما كان من المسلحين إلا الاستعانة بزملاء لهم، ووقع عراك، وعمت حالة من الفوضى تخللها إطلاق نار عشوائي من قبل المسلحين.



وأضاف أن الشرطة العسكرية تدخلت، وألقت القبض على المسلحين ، ووضعت حد للمشكلة التي كان من الممكن أن تتفاقم.



يشار إلى أن حلب التي تحررت من المسلحين، ولا زالت تعاني من تجاوزات ومظاهر مسلحة داخل المدينة، وفوضى من نوع خاص ، مبنية على قاعدة “أنا شايل سلاح أنا بخوّف” .

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