رسائل روسيّة بالنار إلى تركيا وأنقرة تستنجد بـ«باتريوت الأطلسي»
الاحتلال الأمريكي يُدخل قافلة عسكرية بالتزامن مع إخلاء تركيا إحدى قواعدها في ريف الحسكة
مصدر عسكري : الجيش يدمر عدة عربات للجيش التركي أثناء محاولتها التقدم باتجاه النيرب
“المقاومة الوطنية السورية” تضع نفسها تحت تصرف الجيش السوري في وجه “العدوان التركي”
آخرُ المستجدات والمواقف الدوليّة حيال الوضع في سوريا
الدفاع الروسية القوات الأمريكية أرسلت أكثر من 300 شحنة أسلحة إلى سورية منذ مطلع العام
الجيش يرد على الاستفزازات التركية غرب حلب ويدك الإرهابيين في دارة عزة والأتارب
توسّع أميركي في الجزيرة السورية: نحو إحكام السيطرة على «طريق البترول»
تعزيزات عسكرية روسية كبيرة إلى سورية تشمل مختلف أنواع الأسلحة
الدفاعات الجوية في محيط قاعدة "حميميم" تتصدى لأهداف معادية
لافروف: لا عودة إلى الوضع القائم سابقاً في إدلب
الجيش يهدّئ الميدان «تكتيكياً»: تنازلات تركية خلف الكواليس
قابيل ويحيى الشغري
نصر حلب
الأسد: تهديدات أنقرة فقاعات
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

مسلحون موالون لتركيا في إدلب يحاولون اسقاط “سو-24” روسية.. شاهد!

أظهر مقطع فيديو متداول في شبكة الإنترنت، محاولة فاشلة قام بها مسلحون موالون لتركيا في محافظة إدلب، لإسقاط قاذفة روسية من طراز “سو – 24″، بواسطة نظام صواريخ محمول مضاد للجو.

وكان مصدر دبلوماسي عسكري أبلغ الأسبوع الماضي عن قيام تركيا بنقل منظومات دفاع جوي أمريكية محمولة، إلى مسلحين في شمال غرب سوريا.

وتمكن الجيش العربي السوري في وقت سابق من صد هجوم كبير، حيث حاول مسلحون موالون لتركيا اختراق مواقع القوات النظامية السورية في إدلب، إلا أن وحدات الجيش السوري قضت على قسم من القوات المعادية واحتفظت بمواقعها.
علاوة على ذلك، انطلقت القاذفات الروسية “سو – 24” في الأجواء بطلب من دمشق، ووجهت ضربات للإرهابيين، ما ساعد الجيش السوري في صد الهجوم.


المصدر: نوفوستي