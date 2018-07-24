مسلحو نوى سيخوضون المعارك إلى جانب الجيش السوري في درعا!

أعلنت مصادر مطلعة، اليوم، التواصل إلى اتفاق يقضي بتسوية أوضاع جميع أفراد المجموعات المسلحة المنتشرة في بلدة نوى بريف درعا الشمالي الغربي.

وقالت المصادر في تصريح صحفي: “بعد ظهر اليوم تم التوصل إلى اتفاق يقضي بتسوية أوضاع جميع أفراد المجموعات المسلحة المنتشرة في بلدة نوى بريف درعا الشمالي الغربي وذلك بعد أقل من 24 ساعة على إخراج 250 إرهابيا ممن رفضوا التسوية مع عائلاتهم”.



وأضافت المصادر “من المقرر أن يتم البدء بتسوية أوضاع المسلحين في وقت لاحق ليكونوا قوات رديفة للجيش في حربه على من تبقى من إرهاب في ريف درعا”، مشيرة إلى أنه بهذا الاتفاق تكون مدينة نوى انضمت إلى مجمل القرى والبلدات والمدن بريفي درعا والقنيطرة التي انضمت إلى التسويات والمصالحات.



وتجدر الإشارة إلى أن العديد من المدن والبلدات والقرى بريف درعا التي كانت تحت سيطرة المجموعات الإرهابية رضخت تحت ضغط العملية العسكرية المتواصلة للجيش في المنطقة الجنوبية والتي أسفرت عن تحرير أكثر من 90 بالمئة من مساحة محافظة درعا حتى الآن.





وكالات