مسلحو درعا يعلنون حالة الاستنفار.. الجيش السوري قادم

أعلنت فصائل مسلحة في محافظة درعا السورية عن حالة استنفار استعداداً لمعركة محتملة قد يشنها الجيش السوري خلال الفترة القادمة.

ونشر فصيل “جيش أحرار العشائر”، تسجيلًا مصورًا أظهر فيه استعراضاً لعشرات الآليات العسكرية ومئات العناصر المنضوين فيه، وعنونه بـ”رفع التأهب لمواجهة القوات السورية في الجنوب السوري”.

وضمن التسجيل قال أبو حاتم المساعيد، القائد العام للفصيل، إن المرحلة الحالية هي أخطر مراحل الثورة السورية، مشيرًا إلى الاستعدادات للدفاع عن الجنوب في حال انطلقت أي معركة من جانب قوات السلطة، بحسب قوله.

ويأتي العرض العسكري الحالي بعد أربعة أيام من عرض مماثل لفصيل “قوات شباب السنة” في الريف الشرقي لدرعا، مؤكدًا استعداده أيضًا للمعركة المقبلة على الجنوب.

في وقت تتحدث مصادر عن حشود عسكرية ضخمة للجيش السوري تصل تباعاً إلى الجبهات المتاخمة لمناطق سيرطة الفصائل المسلحة في درعا، استعداداً لأي عمل عسكري خلال الفترة المقبلة في حال فشل لم يتم التوصل إلى اتفاق مشابه لتسوية الغوطة.



وكالات