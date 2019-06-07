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مسلحو النصرة يهاجمون الجيش السوري في ريف حماة بالغازات السامة

أكد قائد ميداني، بأن "مسلحي جبهة النصرة (المحظورة في روسيا والعديد من دول العالم) هاجموا نقاطا للجيش السوري في تل ملح وجبين بريف حماة بالغازات السامة والمصفحات، مشيرا إلى أن الاشتباكات لا تزال جارية حتى اللحظة.


وقال القائد الميداني لوكالة "سبوتنيك": أن "مسلحي النصرة شنوا هجوما من محوري السيرياتيل وجبل الأربعين بريف أدلب على نقاط الجيش السوري في تل ملح وجبين بريف حماة مستخدمين الغازات السامة والصواريخ والدبابات والمصفحات التركية ".
وأضاف أن "الجيش السوري أعاد انتشار قواته في المنطقة ويقوم حاليا بشن هجوم مضاد على المسلحين بالتزامن مع قصف الطيران الحربي والمروحي والمدفعية لمحاور تحرك المجموعات المسلحة التابعة للنصرة".