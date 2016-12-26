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2016-12-26 07:57
مسلحو الغوطة يحاولون تعكير الاحتفالات بقذائفهم

حاولت ميليشيات غوطة دمشق الشرقية تعكير احتفالات دمشق بأعياد الميلاد بإطلاق قذائف استهدفت الأحياء السكنية التي تشهد تجمعات للمحتفلين.
وذكرت وكالة «سانا» للأنباء أن إرهابيي «جيش الإسلام» المرتبط بنظام آل سعود، قصفوا بقذائف الهاون حي القصاع السكني بدمشق أثناء ذهاب المواطنين إلى الكنائس والأديرة للاحتفال بعيد الميلاد المجيد»، ناقلة عن مصدر في قيادة شرطة دمشق أن «3 قذائف هاون أطلقها إرهابيون صباح اليوم سقطت في محيط المشفى الفرنسي بحي القصاع السكني ما أدى إلى «وقوع أضرار مادية بالممتلكات الخاصة والعامة دون وقوع إصابات بين المواطنين», وتلا ذلك سقوط «قذيفة هاون في بساتين العدوي» من دون أن تسفر عن إصابات بحسب نشطاء على «فيسبوك».

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