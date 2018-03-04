مسلحو الغوطة الشرقية يفتشون منازل المدنيين !
أكد مركز المصالحة الروسي، اليوم السبت 3 آذار، أن المسلحين في الغوطة الشرقية يفتشون منازل المدنيين، ويصادرون منهم أطعمتهم والبطاقات التي تسمح لهم الخروج من المدينة.
وقال المتحدث باسم المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتنازعة في سوريا، اللواء فلاديمير زولوتوخين: “وفقا للمعلومات الواردة للمركز، قام المسلحون في الغوطة الشرقية بتفتيش منازل المدنيين ومصادرة أطعمتهم والبطاقات التي تسمح لهم الخروج من المدينة”.
وتابع زولوتوخين “يؤدي هذا إلى تعقيد الوضع الإنساني بشكل مصطنع في المنطقة”.
المصدر: سبوتنيك
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