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مسلحو الاحتلال التركي يقصفون مناطق المدنيين في ريف الحسكة

مسلحو الاحتلال التركي يقصفون مناطق المدنيين في ريف الحسكة

اعتدت المجموعات المسلحة التابعة لقوات الاحتلال التركي بقذائف الهاون على مناطق المدنيين في ريف الحسكة الشمالي.


ونقلت وكالة “سانا” السورية عن مصادر محلية في بلدة أبو راسين أن مجموعة مسلحة متواجدة في الريف الشمالي للحسكة استهدفت بلدة أبو راسين بعدد من قذائف الهاون ما تسبب بوقوع أضرار مادية في الممتلكات وسط حالة من الخوف بين المدنيين نتيجة أصوات الانفجارات.


كما قصفت المجموعات المسلحة أمس الثلاثاء، مناطق المدنيين في ريف حلب الشمالي، عقب اشتباكات بينهم وبين “قوات سوريا الديمقراطية-قسد”.