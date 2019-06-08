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مسلحو ادلب يفشلون في اسقاط طائرة سورية رغم اصابتها بصاروخ!

لم يتمكن المسلحون من إسقاط طائرة تابعة لسلاح الجو السوري في محافظة ادلب.


وأفادت معلومات أنه تم إطلاق صاروخ من الصواريخ المحمولة على الكتف على مقاتلة قاذفة سورية من طراز “سو-22” في صباح الجمعة.


وحسب نفس المعلومات فإن مطلقي الصاروخ عرضوا ما قد يكون حطام جزء من مجموعة الذيل. ولكن هذا لا يعني تدمير الطائرة.

وحسب معلومات صحيفة “روسيسكايا غازيتا” فإن الطائرة المستهدفة تمكنت من الوصول إلى قاعدتها لتهبط هناك سالمة.


وتملك القوات الجوية السورية حوالي 20 طائرة من طراز “سو-22” حاليًا. وبإمكان طائرة “سو-22” حمل صواريخ وقنابل يصل إجمالي وزنها إلى 3800 كيلوغرام. ويمكنها أن تحلق بسرعة 1350 كيلومترا في الساعة عند سطح الأرض، وبسرعة 2230 كيلومترا في الساعة على ارتفاع كبير.

 