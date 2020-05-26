مستوطنون “إسرائيليون” يحرقون أكثر من 30 دونماً زراعياً جنوب الخليل

أحرق مستوطنون الاثنين 25 أيار، ما يزيد عن 30 دونماً مزروعة بالقمح والشعير والبرسيم بمسافر يطا جنوب الخليل في فلسطين المحتلة..



وقال منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور، بحسب وكالة “وفا” الفلسطينية، إن: “مستوطني ما تسمى مستوطنة “خافات ماعون” أحرقوا ما يزيد عن 30 دونماً مزروعة بالمحاصيل الزراعية في المنطقة، وتعود ملكية هذه الأراضي للمواطنين الفلسطينين”.



وذكر العمور، انهم باشروا برفقة أهالي المنطقة عقب الحريق بزراعة المناطق المقابلة للمحاصيل المحروقة بأشجار اللوزيات لحمايتها من المستوطنين.



يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يعتدي فيها “الإسرائيليون” على الأراضي الزراعية الفلسطينية حيث يواجه المزارعون الفلسطينيون اعتداءات “إسرائيلية” متكررة على أراضيهم ومحاصيلهم.