منح كامل الراتب لوالدي الشهيد الأعزب
البيان الختامي المشترك لاجتماع أستنة
الاتصالات: خدمة الانترنت قد تتأثر من 24 وحتى 28 الشهر الجاري
مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال
لأول مرة.. غارات مشتركة لروسيا والتحالف الدولي ضد داعش في سورية
بعد تصاعد الضغوط… «فتح الشام» تضحي بـ«جند الأقصى»
سلاح الجو العراقي يدمر أربعة زوارق لداعش قرب الساحل الأيمن للموصل
لافروف: محادثات أستنة يجب أن تشكل مرحلة مهمة بحل الأزمة في سورية
الأمين القطري المساعد لحزب البعث: كل مسؤول أولاده خارج الوطن هرباً من العسكرية يجب أن يفصل
من نتائج زيارة الوفد الحكومي لإيران … 500 مليون دولار لمستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي ومثلها لدعم استيراد المشتقات النفطية
انطلق المؤتمر: «نظرياً نجحنا»
«فتح الشام» تواجه حرباً ثلاثية وتشن هجوماً على المشاركين في اجتماع أستانا
المقاومة اللبنانية تقضي على عدد من إرهابيي النصرة بعد استهدافهم بصاروخ موجه في القلمون
الأموال العربية تغذي التطرف في البلقان وترسله إلى سورية
«شرطة شمال سوريا»: يحيا إردوغان

مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

اقتحم العشرات من المستوطنين الإسرائيليين اليوم المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن المستوطنين قاموا بجولات استفزازية في أرجاء المسجد فيما تصدى المصلون المرابطون لهم.
وكانت مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين جددت أول أمس اقتحاماتها الاستفزازية للمسجد الاقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال.

إلى ذلك أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاههم خلال اقتحامها اليوم قرية نعلين شمال مدينة رام الله.

وأوضحت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت المحلات التجارية وصادرت كاميرات المراقبة الخاصة بها.

يشار إلى أن قوات قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت اعتقلت في وقت سابق اليوم 13 فلسطينيا خلال حملة مداهمات شنتها في مناطق عدة بالضفة الغربية.

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.