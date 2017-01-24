مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

اقتحم العشرات من المستوطنين الإسرائيليين اليوم المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن المستوطنين قاموا بجولات استفزازية في أرجاء المسجد فيما تصدى المصلون المرابطون لهم.

وكانت مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين جددت أول أمس اقتحاماتها الاستفزازية للمسجد الاقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال.



إلى ذلك أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاههم خلال اقتحامها اليوم قرية نعلين شمال مدينة رام الله.



وأوضحت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت المحلات التجارية وصادرت كاميرات المراقبة الخاصة بها.



يشار إلى أن قوات قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت اعتقلت في وقت سابق اليوم 13 فلسطينيا خلال حملة مداهمات شنتها في مناطق عدة بالضفة الغربية.

وكالات