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مستوطنون إسرائيليون يجددون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى

 

جددت مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين اقتحاماتها الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن العشرات من المستوطنين اقتحموا المسجد صباح اليوم من باب المغاربة وقاموا بجولات استفزازية في باحاته بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.
إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم 16 فلسطينيا خلال عمليات دهم وتفتيش بالضفة الغربية .

وأوضحت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة فلسطينيين من نابلس وخمسة آخرين من مناطق شرق طولكرم وشرق بيت لحم و حي الطور في القدس المحتلة كما اعتقلت أربعة شبان من قرية النبي صالح قرب رام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال أيضا صيادين اثنين من منطقة السوادنية شمال قطاع غزة.

وفي سياق متصل أطلقت زوارق الاحتلال الحربية النار صوب مراكب الصيادين الفلسطينيين وصادرت مركبين .

 

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