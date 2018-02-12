مستوطنون إسرائيليون يجددون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن العشرات من المستوطنين اقتحموا المسجد صباح اليوم من باب المغاربة وقاموا بجولات استفزازية في باحاته بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.