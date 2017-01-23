مستوطنون إسرائيليون يجددون اقتحام المسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال

جددت مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين اليوم اقتحاماتها الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن مجموعات متتالية من قطعان المستوطنين دخلت منطقة باب الرحمة المعروفة باسم “الحرش” في الأقصى المبارك لإقامة طقوس استفزازية حيث يحاول المرابطون في المسجد التصدي لها.



ويرابط في المسجد عدد كبير من المصلين وخاصة من أبناء البلدة القديمة في القدس المحتلة وينتشرون في أرجاء المسجد للتصدي لأي محاولة للمس به.



من جهة ثانية اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم شابا فلسطينيا من حي جبل الزيتون المطل على القدس القديمة.



وفي بيت لحم جنوب الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم ستة فلسطينيين من بلدة بيت فجار جنوب المدينة بعد مداهمتها منازلهم وتفتيشها.



إلى ذلك أطلقت زوارق الاحتلال نيران أسلحتها الرشاشة في ساعة مبكرة صباح اليوم باتجاه قوارب الصيادين في عرض بحر بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.



وأوضح مصدر فلسطيني أن اعتداء زوارق الاحتلال على الصيادين أجبرهم على ترك عملهم والعودة إلى الشاطئ دون التلبيغ عن وقوع إصابات.



وتواصل قوات الاحتلال اعتداءاتها اليومية على الصيادين في بحر قطاع غزة وذلك استكمالا للحصار الجائر المفروض على القطاع منذ سنوات.

وكالات