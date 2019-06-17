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مستوطنة في الجولان «تكريماً» لترامب

وضع رئيس وزراء العدو الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس، حجر الأساس لمستوطنة في الجزء المحتل من الجولان، ستقام تحت اسم «رامات ترامب»، وذلك «تكريماً» للرئيس الأميركي، دونالد ترامب. 


ونقلت صحيفة «يديعوت أحرنوت» على موقعها الالكتروني، عن نتنياهو، قوله: «كلنا نعرف ما كان يمكن أن يحدث خلال العقد الماضي هنا على الحدود (مع سوريا) لولا وجودنا... سنواصل العمل ضد محاولات إيران وفرعها حزب الله السيطرة على الحدود، وسوريا بشكل عام». 

وفي موازاة ذلك، أعرب مجلس الأمن الروسي عن أمله في أن يفضي اجتماع أمينه نيكولاي باتروشيف، ومستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات، الذي سيعقد في القدس المحتلة في وقت لاحق من حزيران/ يونيو الجاري، إلى «نتائج عملية تساعد على تحقيق استقرار في سوريا والشرق الأوسط بأكمله»، وفق ما نقلت وكالة «تاس» عن مسؤول أمني روسي، أمس.

 

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