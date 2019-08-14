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مستغلاً فترة نومهم .. شاب يسرق أصدقاءه في شاليه

حضر إلى قسم شرطة الشاطئ باللاذقية المدعوان (ا . س) و (م . س) من أهالي دمشق و ادعيا بسرقة خمسة جوالات ومبلغ مالي قدره 65 ألف ل.س من الشاليه الذي يقطنان فيه بقصد السياحة برفقة أصدقائهم.


ونشرت صفحة وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك أنه تم حصر الشبهة بأحد أصدقائهما ويدعى (ع . ن) حيث تم إلقاء القبض على المشتبه به، وخلال التحقيق معه اعترف بأنه أقدم على سرقة الجوالات والمبلغ المالي خلسة مستغلاً نوم أصدقائه، واعترف أنه قام باخفاء المسروقات بحفرة ترابية بالقرب من الشاليه.


وبناءً على اعترافات السارق تم التوجه إلى مكان إخفاء المسروقات واسترجاعها وإعادتها إلى أصحابها أصولاً، وسيتم إحالة المقبوض عليه إلى القضاء.