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مستشفى ميداني هدية روسية إلى سورية يستطيع أن يستقبل 300 محتاج

أهدت وزارة الطوارئ الروسية بإيعاز من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستشفى متنقلاً إلى سورية تم نصبه في مدينة حلب في وقت سابق.
وأوضحت وزارة الطوارئ الروسية في بيان لها، وفق ما نقل الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم»، أن المستشفى الذي يضم 38 قسماً مختلفاً، بينها غرف للعمليات الجراحية، والعناية المشددة، «تم إهداؤه للجانب السوري مع جميع المعدات والأدوية». وذكر البيان أن المستشفى يستطيع استقبال نحو 300 شخص من المحتاجين إلى المساعدة الطبية المختصة، وأضاف: إن 1500 مواطناً سورياً، 70% منهم أطفال ونساء، تقدموا إلى الأطباء الروس بغية تلقي المساعدة الطبية المختصة.
ونقل البيان عن مديرة بعثة منظمة الصحة العالمية في سورية، إليزابيت هوف، قولها: «أنا أثمن النشر السريع للمستشفى التابع لوزارة الطوارئ الروسية في محيط حلب. أنا معجبة بكرم الحكومة الروسية التي ردت بشكل سريع على هذا الوضع، وقد تحدثت مع عدد كبير من المرضى، وهم يقدرون عمل الأطباء الروس تقديراً إيجابياً». يعتبر المستشفى الذي نشرته وزارة الطوارئ الروسية في حلب، أحد المراكز الطبية الثلاثة الأولى في قائمة المستشفيات التي تنشئها منظمة الصحة العالمية من أجل العمل في المناطق المنكوبة.

وكالات

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