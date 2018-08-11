مستشارة سابقة في البيت الأبيض تفضح تصرفات ترامب العنصرية

أكدت المستشارة السابقة في البيت الأبيض أوماروسا نيومان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عنصري يستخدم في أحاديثه لهجة عنيفة ويطلق ألفاظا نابية وصفات تدل على التمييز العنصري .

وأوضحت نيومان في كتاب مذكراتها الذي سينشر الأسبوع المقبل أن التقارير الكثيرة التي أشارت إلى عنصرية ترامب وتعامله على أسس التمييز العنصري حقيقية مشيرة إلى وجود شريط مسجل بصوت ترامب يثبت استخدامه كلمة زنجي العنصرية وألفاظا أخرى مهينة مرات كثيرة خلال تصويره حلقات برنامجه التلفزيوني ذي ابرينتس قبل أن يصبح رئيسا للولايات المتحدة.

وأشارت نيومان إلى أنها سمعت ترامب شخصيا وهو يطلق صفات عنصرية على زوج مستشارة البيت الأبيض كيليان كونواي الذي يتحدر من أصول فلبينية مبينة أنها أدركت حقيقة ترامب بأنه عنصري ومتحيز وكاره للنساء وهذا ما دفعها إلى الاستقالة العام الماضي لتنضم إلى جوقة من المستشارين الذين غادروا البيت الأبيض خلال العامين الماضيين أثر خلافات حادة مع ترامب .

ومنذ ترشحه للرئاسة الأمريكية عام 2016 لاحقت ترامب الانتقادات والتقارير التي تؤكد ميوله العنصرية وتحيزه الواضح ضد الأمريكيين من أصول إفريقية ولاتينية وبعد فوزه بالرئاسة استمر بتصريحاته المثيرة للجدل أحيانا والمهينة أحيانا أخرى بما فيها تلك التي وصف فيها الدول التي يأتي منها المهاجرون ولا سيما افريقيا وهاييتي والسلفادور بأنها حثالة ما أثار انتقادات وإدانات دولية واسعة.

ومن أبرز الأحداث الجديدة التي تؤكد تحيز ترامب وازدواجيته في تطبيق القوانين حصول والدي زوجته ميلانيا سلوفينية الأصل على الجنسية الأمريكية رغم الإجراءات المشددة التي فرضها فيما يتعلق بسياسة الهجرة وانتقاداته اللاذعة للنظام الذي يتيح للرعايا الأمريكيين المجنسين أن يتولوا كفالة أقرباء لهم من أجل الحصول على إقامة دائمة وهذا تماما ما فعلته ميلانيا.

وكان ترامب زعم سابقا أن نظام كفالة الرعايا الأمريكيين لاقربائهم يحرم الأمريكيين من الوظائف ويهدد الأمن الأمريكي لكن ذلك لم يمنعه على ما يبدو من تسهيل حصول والدي زوجته على الجنسية الأمريكية .