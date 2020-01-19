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مستخدمو الإنترنت يسخرون من بزة القوات الفضائية الأمريكية الجديدة..

مستخدمو الإنترنت يسخرون من بزة القوات الفضائية الأمريكية الجديدة..

تسبب لون البزة العسكرية الجديدة لقوات الفضاء الأمريكية، التي عرضت في 17 يناير/كانون الثاني، بسخرية مستخدمي الإنترنت.


تم نشر صورة البزة الموحدة للقوات الفضائية على تويتر، وتعرف المستخدمون على البزة التي لونها أخضر ووصفوها بأنها "مناسبة للغابات".


وأبدى معلقون آخرون فضولهم سبب تمويه لون البزة رغم أن مرتديها سيكون خارج الأرض، وما معنى وجود قوات فضائية.
لاحظ أحد المعلقين أن البزة الجديدة ستكون مفيدة فقط إذا كانت قوات الفضاء الأمريكية تريد الاختباء من مخلوقات "إيوكس" التي ظهرت في فيلم "حرب النجوم".


وكتب أخر: "في الفضاء الخارجي، لن يرى أحد كم أنتم مضحكون".


وأوضح ممثلو قوات الفضاء الأمريكية أنهم أخذوا زي التمويه الحالي للجيش والقوات الجوية كأساس لتوفير المال،إضافة إلى ذلك، في هذه البزة، سيبدو مقاتلو قوات الفضاء مثل زملائهم من الأنواع الأخرى من القوات التي سيعملون معها.


وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إنشاء قوات فضائية في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي خلال حفل توقيع الميزانية العسكرية، سيتم تخصيص 40 مليون دولار لقوات الفضاء، في البداية، سوف تتكون من 200 شخص.