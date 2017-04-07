مستجدات العدوان الأمريكي على قاعدة الشعيرات الجوية

مصدر عسكري .. تعرضت احدى قواعدنا الجوية في المنطقة الوسطى فجر اليوم لضربة صاروخية من قبل الولايات المتحدة الاميركية ما أدى الى وقوع خسائر.. يتبع

بوليفيا تدعو مجلس الأمن لجلسة طارئة على خلفية العدوان الأمريكي على سورية..يتبع

وسائل اعلام اميركية : مدمرات اميركية اطلقت اكثر من 50 صاروخا على مطار قرب حمص.. الضربات الاميركية تستهدف موقعا كيماويا قرب حمص .. الصواريخ الاميركية أطلقت من بارجتين أميركيتين في البحر المتوسط..يتبع

المتحدث باسم البنتاغون : لن يكون ضربات اخرى في سورية غير الضربة التي استهدفت قاعدة الشعيرات..يتبع

ا ف ب : المعارضة السورية ترحب بالضربة الامريكية وتدعو لاستمرارها ..يتبع

مصدر مطلع: استشهاد العقيد خليل ابراهيم '' قائد كتيبة '' و3 جرحى بحاله خطره و4 اصابات طفيفه..يتبع

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي .. إن “طهران تندد بشدة بالعدوان الأمريكي على سورية”.



الكرملين: بوتين يعتبر أن الضربة الأميركية على سوريا ستضر بالعلاقات مع روسيا

الكرملين: بوتين يعتبر الضربات الأمريكية على سوريا محاولة لتشتيت الأنظار عن سقوط ضحايا في العراق

الكرملين: بوتين يعتبر أن الضربة الأمريكية على سوريا تعرقل بشكل كبير إنشاء تحالف لمكافحة الإرهاب.. يتبع

وسائل إعلام روسية تقول أن هناك تخوف من هجوم لداعش على محور تدمر بعد الضربة الأمريكية..يتبع

منذ الفجر بدأت مجموعات إرهابية الهجوم على محور الفرقلس منطقة المفرق 24 يتبع

إسرائيل والسعودية والإئتلاف السوري المعارض يرحبون بالضربة الأمريكية لسورية..يتبع

مجلس الدوما الروسي يعقد جلسة طارئة بعد الضربة الأمريكية في سوريا..

الخارجية الروسية: الضربات الأمريكية ظاهرة من ظواهر العدوان الذي تتعرض له سورية

روسيا توقف العمل بمذكرة التفاهم مع امريكا لتفادي حوادث الطيران

زاخاروفا: واشنطن اتخذت قرار ضرب سوريا قبل احداث ادلب..يتبع

بيان صادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة:



أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية عند الساعة 3.42 فجر اليوم على ارتكاب عدوان سافر استهدف إحدى قواعدنا الجوية في المنطقة الوسطى بعدد من الصواريخ ما أدى إلى ارتقاء ستة شهداء وسقوط عدد من الجرحى وإحداث أضرار ماديّة كبيرة.

إن هذا العدوان الأمريكي المدان يؤكد استمرار الاستراتيجية الأمريكية الخاطئة ويقوض عملية مكافحة الإرهاب التي يقوم بها الجيش العربي السوري ويجعل الولايات المتحدة الأمريكية شريكاً لـ"داعش" و"النصرة" وغيرهما من التنظيمات الإرهابية التي دأبت منذ اليوم الأول للحرب الظالمة على سورية على مهاجمة نقاط الجيش والقواعد العسكرية السورية.

إن إقدام الولايات المتحدة الأمريكية على محاولة تبرير هذا العدوان بذريعة استخدام الجيش العربي السوري للسلاح الكيماوي في خان شيخون دون معرفة حقيقة ما جرى وتحديد المسؤول عنه، من شأنه أن يبعث برسائل خاطئة للمجموعات الإرهابية تجعلها تتمادى في استخدام السلاح الكيماوي مستقبلاً كلما تعرضت لخسائر كبيرة في ميدان المعركة.

إن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة إذ تؤكد أن هذا العدوان المخالف لكل القوانين والأعراف الدولية يسعى للتأثير على قدرات الجيش العربي السوري في مكافحة الإرهاب، وتؤكد أن ردها هو المزيد من التصميم على مواصلة واجبها الوطني في الدفاع عن الشعب السوري وسحق الإرهاب أينما وجد وإعادة الأمن والأمان إلى كافة أراضي الجمهورية العربية السورية..يتبع