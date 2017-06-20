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مسافرة تنقذ طائرة من كارثة محققة

أظهر مقطع فيديو صادم نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة تسرب الوقود بغزارة من جناح طائرة ركاب، تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز قبيل إقلاعها.
وكانت الطائرة على وشك أن تقلع من مدينة نيويورك إلى مدينة فينيسيا الإيطالية، عندما لاحظت إحدى المسافرات تسرباً شديداً للوقود من أحد أجنحتها، وقامت بتصوير الحادث من نافذة الطائرة بهاتفها النقال.
وكانت ريتشل برومفيلد تجلس بالقرب من نافذة طائرة البوينغ 767 في مطار نيويورك، عندما شاهدت هي وزوجها تسرب الوقود من جناح الطائرة، وقد هرع الزوجان لإعلام طاقم الطائرة، إلا أن الطاقم طلب منهما العودة إلى مقعديهما على الفور بطريقة غير لائقة، وعندما تأكد الطاقم من الأمر قام بإعلام الطيارين في قمرة القيادة، وتم استدعاء رجال الإطفاء على الفور.
وتم إلغاء الرحلة وإجلاء المسافرين وأمتعتهم عن الطائرة، حيث اضطر الكثير منهم إلى النوم على مقاعد المطار وافتراش الأرض، على حين ادعت إدارة شركة يونايتد للطيران في تصريح لها بأنها وفرت غرفاً مريحة للمسافرين، في فندق بالقرب من المطار.

وكالات

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