مسافر سوري يتسبب باستنفار أمني في مطار ألماني لهذا السبب !

تسببت ولاعة باستنفار كبير في مطار “لابيزغ” الدولي، شرقي ألمانيا.

وقال موقع “t-online” الألمانية، بحسب ما ترجم عنها، الأحد، إن ولاعة على شكل قنبلة أدت لاستنفار كبير، حيث تم الاشتباه بضبط قنبلة في حقيبة مسافر سوري “30 عاماً”.

وبحسب الصحيفة فقد صادرت الشرطة الحقيبة على الفور ونقلتها إلى منطقة آمنة، حيث تم فتحها، فيما اكتشف أن “القنبلة” المزعومة، هي ولاعة على شكل قنبلة.

وأكدت أنه تم إتلاف الولاعة تحت حضور صاحبها السوري، كونها ممنوعة بحسب قوانين الطيران العامة.