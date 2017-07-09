مساعٍ لتوسيع دائرة منتجات شركة الساحل للغزل في الأسواق الخارجية.

تدأب على توسيع دائرة وجود منتجاتها في الأسواق الخارجية، إذ تمّ التعاقد على تصدير كمية 1150 طناً من الغزول من مختلف النمر والقياسات إلى الخارج، وتمّ تحويل مبلغ قدره نحو 350 ألف دولار إلى حساب الشركة في نهاية الشهر السادس ليتمّ تصدير غزول بقيمتها خلال شهر تموز الحالي. ويؤكد مدير عام الشركة المهندس رامي سلوم أن الكميات الإجمالية لمبيعات الشركة خلال النصف الأول وصلت إلى 3123 طناً من الغزول بقيمة تقريبية قدرها 3,9 مليارات ليرة، منها 300 ألف دولار مبيعات خارجية بموجب حوالات خارجية.

وأشار سلوم في تصريح خاص لـ”البعث” إلى أن الحصيلة الإجمالية الإنتاجية للشركة بلغت لغاية أول تموز الجاري 3650 طناً من الغزول المسرّحة والممشطة والتوربيني والمزوي بقيمة تقديرية للكميات المنتجة قدرها 4,2 مليارات ليرة، وأن الشركة تمكنت من تحقيق أرباح وصلت إلى نحو 450 مليون ليرة خلال النصف الأول من هذا العام.

وأوضح سلوم أنه تمّ تنفيذ تجربة إنتاج الخيط الممزوج وذلك لأول مرّة في شركة الساحل للغزل، وقد جاءت النتائج إيجابية وأن الشركة بصدد التوسع بإنتاجها من الخيط الممزوج لتلبية حاجة الشركات العامة، لافتاً إلى أنه تمّ الإعلان عن مسابقة للتعاقد مع 309 عمال من الفئة الرابعة لتحسين إنتاجية الشركة. كما أوضح أنه واستثماراً للوقت فقد تعاقدت الشركة مع 400 عامل خبرة وسوف تظهر نتائج عملهم خلال الأشهر القادمة بعد تدريبهم وتوزيعهم على الورديات، وقامت الشركة بتسديد جميع التزاماتها تجاه المؤسسة العامة لنقل الكهرباء ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وجميع الالتزامات المستحقة على الشركة.

المصدر: البعث