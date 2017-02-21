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مساعدات غذائية وطبية روسية للسقيلبية

أعلن مركز المصالحة الروسي في حميميم، أن القوات الروسية قدمت مواد غذائية وطبية لمدينة السقيلبية السورية التابعة لمحافظة حماة، والتي كانت قد تعرضت للقصف من المسلحين.
وأشار متحدث باسم المركز، وفق ما نقل الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم»، إلى أن «نحو 20 ألف شخص يعيشون في هذه البلدة أكثرهم من المسيحيين، تسلموا سلات غذائية تحتوي على الأرز والطحين والسكر ومعلبات اللحوم»، كما قدم أطباء المستوصف المتنقل التابع للقوات الروسية الوصفات الطبية والأدوية اللازمة للمرضى في هذه البلدة.
يشار إلى أن هذه البلدة التي يدافع عنها نحو 700 من أهاليها المتطوعين، تعرضت قبل أيام قليلة لقصف صاروخي ثقيل من المسلحين.
من جانبه ثمن رئيس مجلس الإدارة المحلية في السقيلبية نعوم البطر، عالياً دور روسيا في سعيها لحل الأزمة السورية، وقال: إن «روسيا قدمت ومازالت تقدم مساعدات عسكرية وإنسانية مهمة منذ بداية الصراع في البلاد، وأمل في أن تتمكن سورية بمساعدة روسيا والأصدقاء الآخرين من الوصول إلى بر السلام والأمان».

وكالات

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