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مساعدات جوية إلى دير الزور وكفريا والفوعة

ذكرت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن «طائرات الشحن الروسية ألقت 26 مظلة تحمل مساعدات غذائية وإنسانية» فوق الأحياء التي يحاصرها تنظيم داعش في دير الزور، حيث قام الهلال الأحمر السوري باستلامها ليتم توزيعها على مستحقيها.
بموازاة ذلك ذكر نشطاء على صفحاتهم في فيسبوك أيضاً قيام «طائرات مروحية برمي مساعدات إلى أهالي قريتي كفريا والفوعة المحاصرتين بريف إدلب مقدمة من أهالي وصيادلة حلب», وعادة ما كان يتم إسقاط المساعدات للبلدتين عبر طائرات إليوشن بدل المروحيات.

وكالات

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