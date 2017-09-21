لافروف لتيلرسون: الولايات المتحدة ضيف غير مدعو في سورية
الدفاع الروسية: “النصرة” شنت هجوماً واسعاً على مواقع الجيش السوري في إدلب
بعد «الزكف».. أنباء عن استعدادات أميركية للانسحاب من قاعدة «التنف»
«ضجّة» المناهج بين أسئلة مجلس الشعب وأجوبة وزير التربية
موسكو وواشنطن تحدّثان تفاهمات دير الزور: سباق النفط يتسارع
الجيش سيطر على قرى وتلال حاكمة جديدة في جب الجراح ،وغزوة «النصرة» فشلت.
انتخابات فدرلة «كردية» اليوم
الذهب الأسود في الشرق السوري
أزمة المناهج تحت قبة مجلس الشعب
الجيش يفرض سيطرته على مساحات جديدة في محيط بلدة التبني بريف دير الزور الغربي.
الجيش يفتح ممرات إنسانية في دير الزور
ألمانيا: القبض على عراقيين وسوري بشبهة الانتماء ل”داعش”
استشهاد 3 عاملين وفقدان 4 آخرين إثر هجوم انتحاري على معمل غاز الجبسة بريف الحسكة
«تصعيد توتر» بين دمشق وأنقرة: مغامرة «جهادية» في حماة
داعش يتقلص بريف حمص الشرقي والجيش يصد هجوما واسعا للنصرة

مساعدات إيرانية إلى دير الزور وداعش يقصفها

مع وصول أول قافلة مساعدات إنسانية إيرانية إلى مدينة دير الزور بعد فك الحصار عنها، وردت أنباء عن تعرضها للقصف من قبل تنظيم داعش الإرهابي.

وأفاد «الإعلام الحربي المركزي»، أن قافلة مساعدات أرسلتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى سورية وصلت أمس إلى مدينة دير الزور، مشيراً إلى أنها تعتبر أول قافلة إنسانية غير سورية بهذا الحجم تصل إلى المدينة التي فُكَّ الحصار عنها حديثاً بجهود الجيش العربي السوري وحلفائه. وتضمُّ القافلة أكثر من 1000 طن من المساعدات الإنسانية تحتوي على مواد غذائية متنوعة وألبسة وأدوية ومستلزمات دراسية وغيرها من المواد الضرورية لمساعدة أهالي المدينة.

وفي وقت لاحق أفادت وكالة «سبوتنيك» للأنباء، بأن القافلة تعرضت للقصف بقذائف الهاون في مدينة دير الزور، مما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 5 أشخاص بجروح.

وذكرت الوكالة أن قذيفتين انفجرتا بالقرب من شاحنات المساعدات في أحد الشوارع المركزية في دير الزور، وأصيب أحد السائقين و4 من السكان المدنيين بجروح.

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.