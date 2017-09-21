مساعدات إيرانية إلى دير الزور وداعش يقصفها

مع وصول أول قافلة مساعدات إنسانية إيرانية إلى مدينة دير الزور بعد فك الحصار عنها، وردت أنباء عن تعرضها للقصف من قبل تنظيم داعش الإرهابي.

وأفاد «الإعلام الحربي المركزي»، أن قافلة مساعدات أرسلتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى سورية وصلت أمس إلى مدينة دير الزور، مشيراً إلى أنها تعتبر أول قافلة إنسانية غير سورية بهذا الحجم تصل إلى المدينة التي فُكَّ الحصار عنها حديثاً بجهود الجيش العربي السوري وحلفائه. وتضمُّ القافلة أكثر من 1000 طن من المساعدات الإنسانية تحتوي على مواد غذائية متنوعة وألبسة وأدوية ومستلزمات دراسية وغيرها من المواد الضرورية لمساعدة أهالي المدينة.