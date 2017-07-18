مساعدات إنسانية مقدمة من الصليب الأحمر التشيكي إلى سورية

أقلعت طائرة نقل عسكرية صباح اليوم من العاصمة التشيكية براغ إلى دمشق تقل مساعدات إنسانية مقدمة من منظمة الصليب الأحمر التشيكي مع وفد من المنظمة.

وعلم مراسلنا أن الطائرة تقل أدوات وأجهزة صحية بالدرجة الأولى ويأتي إرسال هذه المساعدة الجديدة ضمن برنامج المساعدات الإنسانية والتنموية لسورية الذي أقرته الحكومة التشيكية للفترة بين عامي 2016 و 2019.

وكانت تشيكيا قد أرسلت خلال الأشهر الماضية عدة طائرات نقل خاصة نقلت مساعدات إنسانية مباشرة من براغ إلى دمشق جرى توزيعها في سورية من قبل الهلال الأحمر العربي السوري.



المصدر: سانا